O corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), de 87 anos, chegou às 13h45 desta tarde ao Hangar Governador José Ludovico de Almeida, o Dr. Juca Ludovico, na capital. Dom Washington Cruz e o prefeito Rogério Cruz (Patriotas) estão no local. O religioso irá abençoar o caixão antes do início do cortejo.

O emedebista morreu na madrugada desta terça-feira (9). Ele estava internado há mais de três meses se recuperando de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH). Antes da chegada do voo com o corpo de Iris, uma outra aeronave trouxe a esposa Dona Íris Araújo e as filhas do político.

O caixão será colocado em um caminhão do Corpo de Bombeiros e terá início o cortejo, que irá passar pelas avenidas Meia Ponte, Independência, pela Câmara Municipal de Goiânia, Rua 4, Alameda dos Buritis, Rua 83 e por fim o Palácio das Esmeraldas. A previsão é que o corpo chegue ao local às 13h30.

Às 14h30 terá início um culto ecumênico com Dom Washington Cruz e o pastor Marcos Antônio Alves José, da Igreja Cristã Evangélica de Campinas, esse momento será restrito aos familiares. Posteriormente, por volta das 15h30, o velório será liberado para o público. A prefeitura de Goiânia informou que a entrada do público será pelo Monumento das Três Raças, na Praça Cívica. Já os familiares e autoridades acessaram pela Rua 83.

O sepultamento de Iris está programado para as 17h, no cemitério Santana. O trajeto sairá pela 85, passando pela Praça Cívica, as avenidas Araguaia, Paranaíba, República do Líbano, Praça do Avião, Avenida Independência e o cemitério Santana.