O corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, será enterrado às 17h no cemitério Santana, em Goiânia. O político morreu na madrugada desta terça-feira, aos 87 anos, após ficar mais de três meses internado, tratando complicações clínicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágio (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto.

De acordo com a assessoria, o velório irá ocorrer no Palácio das Esmeraldas, na tarde desta terça-feira. Informações preliminares apontam que o corpo do político deve chegar a Goiânia às 12h, no Hangar do Governador, no aeroporto de Goiânia.

No dia, Iris foi internado no Hospital Neurológico de Goiânia, depois de sentir uma forte dor de cabeça e passou por cirurgia para retirar um coágulo do cérebro.

Depois foi transferido, no dia 31 de agosto, para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava nesta terça. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o ex-governador passou por uma piora no último sábado (6), quando precisou ser entubado por dificuldades para respirar. O emedebista acabou não resistindo.