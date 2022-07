Atualizada às 22h35

A cremação de Ronaldo Vieira Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), será realizada na noite deste domingo (3) no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz. O velório acontece desde às 19h30. Familiares, amigos e diversas autoridades participam da despedida. A família participará do momento de cremação, mas ainda não se sabe se haverá uma cerimônia para a entrega das cinzas.Caiado Filho morreu neste domingo (3).

Ronaldo Caiado lamentou a perda precoce de seu filho. "Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita", escreveu.

Caiado chegou ao velório bastante emocionado. Ele foi recebido com abraços pelos que estavam presentes e preferiu não falar com a imprensa. Ao ser recepcionado pela secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, ele disse aos prantos "Ô Fatinha, meu fiho!". Caiado chegou acompanhado da esposa, Gracinha Caiado, e das três filhas. A mãe do rapaz, Thelma Gomes, chegou ao local minutos antes do governador e também entrou na sala de velório sem falar com a imprensa.

Notícia em Trindade

Ronaldo Caiado ficou sabendo da morte do filho enquanto participava de uma missa em Trindade, pela romaria do Divino Pai Eterno. Ele e sua esposa, a primeira-dama Gracinha Caiado, saíram às pressas do local.

No último dia da festa do Divino Pai Eterno, neste domingo (3), Caiado participou da missa das 5h45 e tomou café da manhã com os padres. Depois marcou presença na missa das 8h, da qual saiu antes do término, depois de ter recebido a notícia pelo celular.

Aniversário da irmã

Ronaldo Caiado Filho morreu no mesmo dia do aniversário de sua irmã, Maria Caiado, neste domingo (3). Durante a manhã, o governador havia publicado uma mensagem no Instagram em homenagem à filha pelo seu aniversário.

Maria é filha da primeira-dama Gracinha Caiado. O prefeito de Goiânia havia dito que conversou com o governador na manhã deste domingo (3) e ele disse que estava feliz porque ia para São Paulo comemorar o aniversário de uma das filhas.

Retorno a Goiás

O filho de Ronaldo Caiado e Thelma Gomes era formado em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e chegou a cursar dois semestres no antigo curso de Rádio e Televisão na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Morando há mais ou menos um ano e meio em Goiás, ele retornou de São Paulo ao estado onde o pai é governador para ajudar a cuidar das fazendas e negócios da família.

"Era uma pessoa muito trabalhadora, muito discreto e estava ajudando nos negócios do pai porque, como governador, o pai não tem tempo de tratar das coisas", conta o primo Adriano da Rocha Lima, que é secretário-geral de Governo.

Solidariedade

Após a notícia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador Ronaldo Caiado (UB), à senhora Thelma Gomes, aos demais familiares e amigos. A maioria deles disse estar em oração. Dentre as autoridades políticas presentes no velório, estão o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSD), o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), o pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (UB) e o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino.

