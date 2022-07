Em atualização.

O corpo de Ronaldo Ramos Caiado Filho está sendo velado no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Abalado, o Governador de Goiás recebeu abraços dos familiares na chegada do corpo, que aconteceu por volta das 19h15 deste domingo (3).

Ronaldo Filho morreu aos 40 anos de idade. Ele é fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado, com Thelma Gomes. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Governador recebeu a notícia durante missa em Trindade

Caiado recebeu a notícia enquanto participava de uma missa na romaria de Trindade, que celebra o Divino Pai Eterno. Enquanto o padre fazia os agradecimentos finais, Caiado e a primeira-dama saíram às pressas, antes do encerramento. As causas da morte não foram divulgadas.

Caiado havia postado uma mensagem durante a manhã em homenagem a filha

Mais cedo, no Instagram, o governador havia publicado uma mensagem de homenagem à filha Maria, pelo se aniversário.

"Hoje é dia do meu pacotinho, minha morena linda. Quando dizem que ela é minha cara eu fico todo todo. Mas vou além, Maria é muito melhor! Como pai, tenho orgulho enorme da sua garra e determinação. Sem falar da sua alegria contagiante. Você transborda amor e carinho pela família. Para mim é um privilégio te chamar de filha e ser seu ombro amigo. Peço a Deus que a ilumine sempre e que realize todos seus projetos de vida. Parabéns, minha filha, minha Santinha está lhe cobrindo com seu manto Sagrado. Muitos anos de vida e saúde. Te amo muito", escreveu.

Caiado sobre morte do filho: “Minha dor só não é maior do que o meu amor por você”

Em suas redes sociais, o Governador de Goiás Ronaldo Caiado (UB) lamentou a morte do filho, Ronaldo Ramos Caiado Filho. "Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita., escreveu.

Leia também:

- Velório do filho de Caiado já recebeu cerca de 50 coroas de flores

- Goiás tem o quarto caso de morte de filho de governador no exercício do cargo

- Caiado sai às pressas de missa em Trindade após notícia da morte do filho; vídeo