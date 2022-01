Política Corte ameaça piorar fila do INSS e agências podem ser fechadas Redução orçamentária sancionada por Bolsonaro é temida por trabalhadores pelo impacto previsto para manutenção da estrutura de atendimento

O Ministério do Trabalho e Previdência concentra a maior parte do corte de recursos em vetos feitos na segunda-feira (24) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Orçamento de 2022. A maior parte da redução na pasta, correspondente a R$ 988 milhões, é para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os efeitos disso, está a expectativa de que a falta de verba possa aume...