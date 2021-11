Iris Rezende irá se despedir de Goiânia. O cortejo com o corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia passará por diversos pontos da capital, nesta terça-feira (9). O político faleceu nesta madrugada, aos 87 anos, após passar mais de três meses internado enfrentando complicações clínicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágio (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto.

De acordo com informações preliminares, o corpo de Iris sairá de São Paulo às 10h e chegará a Goiânia às 12h. O cortejo sairá do Hangar do Governador, no aeroporto de Goiânia.

Até o momento, já foi confirmado que o cortejo irá passar pelo Parque Mutirama, pelo Paço Municipal e pela Avenida Anhanguera. A Guarda Civil Municipal já confirmou que irá disponibilizar 22 carros para acompanhar a despedida.

O velório, que ocorre no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, será fechado para familiares em um primeiro momento, sendo aberto ao público depois.