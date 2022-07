Política CPI Saúde é arquivada na Assembleia Legislativa de Goiás Relatório pelo arquivamento foi aprovado com três votos favoráveis e o único voto contrário do deputado estadual Humberto Teófilo (Patriota)

Como previsto, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) foi arquivada na manhã desta quarta-feira (13), em reunião do colegiado na Assembleia Legislativa de Goiás. O relatório pelo arquivamento foi aprovado com três votos favoráveis e o único voto contrário do deputado estadual Humberto Teófilo (Patri...