Política Criação de vagas na Câmara avança e ganha mais adesão Aprovado na Comissão Mista, projeto que eleva de 35 para 39 as cadeiras da Casa deve ir a plenário hoje

Cresceu a adesão ao projeto de emenda à Lei Orgânica que aumenta o número de vereadores na Câmara de Goiânia, de 35 para 39, a partir de 2025. O texto foi aprovado na Comissão Mista, nesta quarta-feira (22), com o único voto contrário de Clécio Alves (MDB), que foi o vereador que colheu as assinaturas no projeto, e pode ser votado nesta quinta-feira (23). A retirada do t...