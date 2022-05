Uma criança de 4 anos foi atacada por dois cachorros da raça rottweiler na casa de sua babá, no bairro Arco Verde, em Anápolis. No momento do ataque, o menino estava no colo da babá, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em um primeiro momento, a criança foi levada até uma Unidade Pronto-Atendimento (UPA), onde a equipe do Samu percebeu a gravidade das lesões deixadas pelos cães e a encaminhou para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

O estado da criança é grave, porém ela está consciente. O menino aguarda transferência para Goiânia e deve ir para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), já que precisará de enxerto e o hospital é considerado referência em cirurgias plásticas.

Apesar de ser uma raça intimidadora, pelo porte físico, força e tamanho, e embora tenham casos de ataque contra pessoas, o rottweiler não é visto como agressivo. A Polícia Civil deve fazer uma investigação para entender o caso e saber o que pode ter levado ao ataque.

