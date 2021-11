Política Cristianópolis guarda a memória de Iris Rezende Dos nomes de rua que homenageiam a família do político à Fazenda Canastra, onde nasceu e viveu sua infância

Com 2,9 mil habitantes, a cidade de Cristianópolis, localizada a cerca de 90 quilômetros de Goiânia, guarda memórias do ex-governador de Goiás Iris Rezende, que nasceu no município no dia 22 de dezembro de 1933. A rua ao lado da prefeitura tem o nome Genoveva Rezende, mãe de Iris. A Fazenda Canastra, onde o ex-governador nasceu e viveu sua infância e parte da adolescência...