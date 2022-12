Política Cruz destaca impacto do novo CTM durante prestação de contas à Câmara Prefeito e secretário de Finanças, Vinícius Henrique Alves, ressaltaram aumento de arrecadação por meio de ISS e taxas

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e o secretário de Finanças, Vinícius Henrique Alves, destacaram o reflexo do novo Código Tributário Municipal (CTM) no resultado fiscal do município no segundo quadrimestre de 2022. Os dados foram apresentados por Cruz e seu auxiliar à Câmara de Goiânia nesta segunda-feira (12). A capital registrou superá...