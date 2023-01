Política Cruz nomeia vereador do PRTB que perdeu mandato Bruno Diniz foi nomeado assessor especial técnico no gabinete do prefeito após a chapa de seu partido ser cassada

O ex-vereador de Goiânia Bruno Diniz (PRTB) foi nomeado como assessor especial técnico no gabinete do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira (16). Diniz perdeu o mandato no ano passado porque a chapa do PRTB foi cassada pela justiça eleitoral. O partido foi acusado de ter comet...