Política Curiosidade impulsiona rápida adesão Professor aponta que o acesso gratuito e a vontade de entender a ferramenta atraíram usuários, que querer conversar com a máquina, pedindo conteúdo e respostas

Entre as razões da intensa e rápida adesão ao ChatGPT, o professor de Inteligência Artificial na UFG, Celso Camillo, aponta o acesso gratuito e a curiosidade. “As pessoas conseguem conversar com a máquina, pedindo conteúdo, respostas. Essa curiosidade gerou essa adesão inicial. Conforme as pessoas vão testando, divulgando, vão atraindo outras. Isso não quer dizer que ...