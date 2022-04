Política Dívida de Lula com a União é real, mas questionada na Justiça após anulação de processos da Lava Jat É verdade que tanto Lula quanto o Instituto Lula têm dívidas com a União. A cobrança em relação ao ex-presidente é referente às multas impostas pelas condenações aplicadas pela operação Lava Jato -- que posteriormente foram anuladas.

Conteúdo investigado: Uma postagem questiona se as pessoas sabem que Lula e o Instituto que leva o seu nome têm dívidas com a União de mais de R$ 18 milhões. Onde foi publicado: Twitter Conclusão do Comprova: É verdadeira a informação de que o ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) tem o nome inscrito na dívida ativa da União por um débi...