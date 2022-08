Política Dados parciais mostram queda na disputa pela Alego

O fim das coligações pode afetar também a quantidade de candidatos a deputado estadual em Goiás. Os dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as candidaturas no estado para este ano mostram que a quantidade de postulantes por vaga era, até o início da noite de domingo (14), o menor desde 2006. Até o fechamento desta edição, havia registro de 624 cand...