Daniel Alexandrino passou por exame de corpo delito em hospital que possui contrato com investigada

Atualizada às 12h02 do dia 26 de janeiro de 2023 O médico Daniel Alexandrino passou por exame de corpo de delito, na manhã desta quinta-feira (26), no Hospital Regional de São Luís de Montes Belos, e está a caminho de Goiânia. Irmão do ex-secretário de Saúde e deputado federal eleito Ismael Alexandrino, ele foi preso pela Polícia Civil na Operação Sinusal, q...