"Foi um privilégio e um grande aprendizado ter convivido com Iris Rezende, um líder extraordinário", diz o presidente do MDB goiano e ex-deputado federal Daniel Vilela. Ele comentou ter revivido as dores da perda do pai, Maguito Vilela, que morreu em janeiro em decorrência da Covid-19.

"Ambos ficaram quase o mesmo tempo internados, e essa montanha-russa de altos e baixos... É difícil compreender", afirma.

"Iris foi um ícone, um líder na essência. Fico pensando: será que vão existir pessoas como ele ainda na política? Era extremamente popular, intenso demais. E sempre chamou atenção a sua fé verdadeira, sem uso indevido. Era muito diferente. Dedicou a vida inteira à política, nunca teve hobby. Tudo isso fazia dele extraordinário", disse Daniel.

O emdebista falou ainda da decisiva participação de Iris na definição da aliança do MDB com o governador Ronaldo Caiado (DEM), selada em setembro, com a escolha do dirigente emedebista para a vaga de vice na chapa do democrata. "Ele me chamou para dizer que tinha de antecipar e definir a aliança. E foi muito incisivo, foi aquele jeito intenso do Iris.

Nas redes sociais, o presidente do partido afirmou: "Nós, que ficamos, não teremos o direito de errar, pois fomos privilegiados de ter um líder que deixou os ensinamentos de uma vida de compromisso com o povo, competência e seriedade".