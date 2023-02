O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, que também preside o MDB no Estado, lamentou a morte da ex-deputada federal e ex-primeira-dama Dona Iris Araújo, nesta terça-feira (21). Ele lembra que seu marido, o ex-governador Iris Rezende, morreu há apenas um ano e três meses. "Assim como o marido, ela marcou a história da política em Goiás e no país e deixa uma imensa lacuna dentro do nosso MDB", diz nota divulgada por sua assessoria.

Daniel também destaca a trajetória de Dona Iris como mulher na política. "Iris de Araújo enfrentou com muita coragem e ousadia toda e qualquer dificuldade relacionada à participação da mulher na política. Não por acaso, chegou ao posto de candidata a vice-presidente da República em 1994", relembra.

O emedebista ainda lembra que um dos marcos na carreira de Dona Iris foi sua atuação social. "Fez escola ao trabalhar com foco nos mais vulneráveis, e por isso contribuiu sistematicamente para que projetos e ações encampados pelo poder público para melhorar a vida dos menos assistidos fossem uma marca do MDB de Goiás", acrescentou.

Dona Iris morreu nesta terça, depois de ter passado por uma cirurgia no pulmão, no fim de semana, e não ter resistido às complicações. A ex-deputada estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

