Política Davi Alcolumbre nega atuação em 'rachadinha' e diz que cobrará investigação das autoridades De acordo com reportagem da revista Veja, o senador recebeu pelo menos R$ 2 milhões por meio do esquema

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) disse nesta sexta-feira (29) desconhecer o esquema de "rachadinha" em seu gabinete revelado pela revista Veja. Em nota, o ex-presidente do Senado afirmou não ter envolvimento com as relatadas. "Nunca, em hipótese alguma, em tempo algum, tratei, procurei, sugeri ou me envolvi nos fatos mencionados, que somente tomei conhecimento agora,...