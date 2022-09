Política David Marques, sociólogo, diz que "segurança tem de ser blindada de política" Para coordenador de projeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), há uma “permissividade complicada” nas regras que envolvem a participação de agentes de segurança pública como candidatos nas eleições

Coordenador de projeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), David Marques falou do problema da falta de medidas que blindem as instituições de segurança pública da influência político partidária. Doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, ele foi o entrevistado do programa Chega pra Cá, apresentado pela jornalista Cileide Alves, nesta ter...