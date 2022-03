Política De olho em vaga ao Senado, Republicanos têm almoço com Caiado em Brasília Interesse é na indicação do deputado federal João Campos para a disputa de senador

Depois da desistência de Henrique Meirelles (PSD), esquenta a disputa pela vaga ao Senado na chapa governista. O governador Ronaldo Caiado (UB) teve almoço nesta terça-feira (39) em Brasília com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e com lideranças do partido em Goiás, interessados em indicar o deputado federal João Campos para a disputa de senador. O Republ...