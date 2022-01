Política Defensores apontam aumento de emprego e arrecadação

Para a deputada goiana Magda Moffato, que atuou na comissão de turismo em defesa do Projeto de Lei 442/91, que propõe a legalização de jogos de azar no Brasil, os cassinos vão gerar emprego e renda no país, movimentando grande parte da economia. “São jogos de sorte”, define a deputada, que está otimista quanto à aprovação. “Quando chegou perto de ser votado (em dez...