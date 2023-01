A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) solicitou informações sobre a ida do vereador José Ruy (PTC), de Inhumas, a 46 km de Goiânia, aos atos terroristas em Brasília, neste domingo (8). O político aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais caminhando e acenando para a câmera enquanto estava na área do Congresso Nacional.

De acordo com o órgão, a atitude do parlamentar é um vexame. “É inconcebível que um agente eleito pelo voto popular, ostentando tal condição, sendo figura pública e política, atue de forma abjeta contra a república e as instituições vigentes, o Supremo Tribunal Federal (STF), Poder Executivo Federal e Congresso Nacional”, afirma a DPE-GO.

Além disso, destaca que os atos terroristas não são uma forma de liberdade de expressão. “A casa legislativa manchará sua história se não agir, deixando a entender que compactua com o vandalismo, o terrorismo de Estado, o crime e a falta de espírito público de um dos seus membros”, enfatiza o órgão ao ressalta a importância de se apurar a conduta do vereador.

Por isso, estabelece um prazo de cinco dias para a Câmara Municipal de Inhumas prestar informações sobre a ida de José Ruy à Brasília. "É vital saber se o parlamentar em questão valeu-se de diárias ou dinheiro público do povo de Inhumas para atentar contra a democracia, caso em que, em tese, praticou ato de improbidade administrativa”, explica.

O POPULAR entrou em contato por ligação e e-mail com a Câmara Municipal de Inhumas para solicitar um posicionamento, mas não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. A reportagem também tentou localizar o telefone do gabinete do vereador e dos advogados dele, porém não teve sucesso. O espaço segue aberto para mais esclarecimentos.

Leia também:

- Cerca de 950 goianos participaram de atos terroristas em Brasília, diz PRF

- Vereador de Goiás é filmado no Congresso durante atos terroristas em Brasília

- Dois estagiários da PC são afastados por participar de atos terroristas, e um servidor é investigado

- Empresários goianos são flagrados em atos terroristas em Brasília

- Servidora da Agrodefesa de Goiás participou de atos terroristas no DF

- Presidente da CDL de Rio Verde participa de invasão ao Planalto e ataca democracia; vídeo

- Subtenente da PM de Goiás posta foto durante atos terroristas em Brasília