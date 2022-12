Política Defesa da democracia dá o tom a novos mandatos em Goiás Discursos em solenidade de diplomação dos eleitos refutam atos antidemocráticos e apontam caminho de pacificação nacional; governador Ronaldo Caiado reafirma compromisso em priorizar área social

Em discurso em que repetiu por oito vezes a palavra “democracia”, o governador Ronaldo Caiado (UB) defendeu o respeito às urnas e a paz no País em solenidade de diplomação dos eleitos este ano, realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) e da qual ele participou de forma remota, de São Paulo. “Podemos muitas vezes criticar a democracia, mas n...