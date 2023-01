O delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Decarp), Francisco Lipari, disse em coletiva, na manhã desta quinta-feira (26), que o ex-secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino (PSD), alvo das investigações da Operação Sinusal, pode ter influenciado nas subcontratações irregulares, que são objeto da investigação.

O ex-secretário de Saúde, contra o qual a Polícia Civil de Goiás realizou mandados de busca e apreensão, é irmão de Daniel Alexandrino, um dos três presos na operação, que seria o verdadeiro dono da empresa Amme Saúde LTDA.

A Amme é investigada por ter assinado contratos milionários com a organização social Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada (IBGC), responsável pela administração do Hospital de Itumbiara e das policlínicas de São Luís de Montes Belos e da cidade de Goiás.

A dona da primeira Amme é a administradora Andréia Lopo de Oliveira, que é ex-secretária da clínica particular de Daniel, e estaria entre as pessoas presas nesta quinta. O outro preso é Fernando Borges, que, como Andreia, seria um laranja de Daniel.

O irmão de Ismael não é e nunca foi sócio da empresa de sua ex-funcionária, mas há pontos que ligam o nome dele ao da empresa e é o que a polícia investiga hoje. No site da Receita Federal, por exemplo, o número de celular de Andréia é o telefone da empresa D A Gonçalves Serviço Médico, cujo sócio é Daniel.

O delegado afirmou na coletiva, sem citar os nomes, que o parentesco entre Daniel e Ismael é um indício de que o ex-secretário pode ter influenciado nas subcontratações.

"Surgiram indícios de que essa empresa (Amme) estaria registrada em nome de pessssoas que não seriam de fato as reais proprietárias, mas, sim, um outro investigado que teria vínculo de parentesco com o ex-secretário que poderia ter influências nessas subcontratações", disse Lipari.

Até por volta das 12h desta quinta só Andreia e Fernando chegaram à delegacia. Daniel passou por exame de delito em São Luís dos Montes Belos e estava a caminho da capital.

A investigação aponta que houve direcionamento de 11 contratos para a Amme. Cerca de R$ 10 milhões foram sequestrados em bens das pessoas e empresas investigadas.

A polícia também informou que não foi pedida a prisão de Ismael em nenhum momento da investigação.

Em nota, a defesa de Ismael disse que ele está colaborando com as investigações. Segundo seu advogado, o ex-senador Demostenes Torres, ele inclusive forneceu a senha de seu celular.

"Enfatiza-se que, durante a sua gestão à frente da Secretaria Estadual de Saúde, Ismael sempre garantiu total transparência e lisura em todos os processos da Pasta. Tal fato fez com que a SES atingisse 100% de pontuação no Goiás Mais Transparente 2022, permanecendo com o Selo de Ouro da premiação, segundo a Controladoria Geral do Estado (CGE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE)", acrescenta nota enviada por Demostenes.

Ele ainda afirma sobre a investigação: "A defesa aponta que requererá acesso aos autos para verificar possíveis nulidades como a ausência de contemporaneidade para o ato e a usurpação de competência da Justiça Federal e do Supremo Tribunal Federal."

O advogado de Daniel, Rafael Adamek, afirma que a defesa ainda está se inteirando do caso porque ainda não teve acesso ao inquérito.

A reportagem ainda não conseguiu contato com as defesas de Andreia e Fernando, supostos laranjas de Daniel.