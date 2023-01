Política Demóstenes entra em banca que defenderá Anderson Torres no Supremo Ex-senador goiano afirma que está se inteirando sobre ação contra ex-secretário de Segurança do DF e que atuará de forma gratuita

O advogado Demóstenes Torres, ex-senador por Goiás, está no grupo de 11 advogados que vai atuar na defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, que teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, por omissão nos ataques e depredações aos prédios dos Três Poderes em Brasília. Ao POPULAR, Demóst...