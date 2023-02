Política Denúncia contra Bolsonaro aponta contradições em gastos Representação do senador Jorge Kajuru indica pagamentos mostrados pelo POPULAR de comida e hotel em visitas a Goiás

O senador Jorge Kajuru (PSB) entregou, nesta quinta-feira (16), denúncia à Polícia Federal sobre suposto esquema de desvio de recursos públicos durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por meio de gastos com cartão corporativo. No documento de 50 páginas, o parlamentar aponta contradições principalmente em pagamentos por alimentação e hospedagem. Para Kajuru, há dúvi...