Política Depois de 17 anos em obras e R$ 126 mi, Alego tem novo CEP Casa realizou sua primeira sessão no novo prédio, que ainda tem alas em fase de acabamento, como o setor administrativo, onde estão a Escola do Legislativo e o restaurante

Com o orçamento de aproximadamente R$ 126 milhões, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) abriu, nesta quinta-feira (3), as portas da nova sede, com a obra ainda incompleta. A Casa realizou a primeira sessão no novo prédio, depois de 17 anos de construção. O espaço tem cerca de 44,5 mil metros quadrados, que comportam dois miniplenários, um auditório para 600 pessoas, 11 ...