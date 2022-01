Política Depois de estabilizar frequência cardíaca, Marconi Perillo recebe alta Boletim médico indica boas condições e recomendação para repouso domiciliar

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB), 58, recebeu alta no final da tarde desta quinta-feira (27) do Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, depois de estabilizar a frequência cardíaca. Ele havia sido internado na quarta-feira (26) para ficar em observação devido a quadro de arritmia cardíaca. Boletim médico informa que ele está "em boas condições, com recomendaçõe...