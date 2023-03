A misoginia - ódio ou aversão contra as mulheres - poderá ter punições severas. Isso porque um projeto de lei, apresentado na Câmara dos Deputados, pretende punir com prisão de até cinco anos e pagamento de multa quem pratique, incite ou induza o ódio às mulheres. A proposta é da deputada Silvye Alves (UB).

O projeto nº 890/2023, apresentado na segunda-feira (6), define a misoginia como a “discriminação, preconceito, propagação do ódio ou aversão e afins, praticados contra mulheres por razões da condição de sexo feminino”. A punição é de dois a cinco anos, mais uma multa, que ainda não tem um valor exato.

Ao POPULAR, a deputada disse que a ideia do projeto surgiu pela preocupação com discursos de ódio contra as mulheres estarem cada vez mais comuns na internet. “Estamos em uma era com tanta morte, que não podemos deixar que pensamentos que fomentem a misoginia sejam divulgados. São gerações viciadas em um discurso violento. Independente do gênero, é preciso que haja respeito”, falou a política.

Recentemente, a atriz e humorista Lívia La Gatto denunciou que sofreu uma ameaça de morte pelo coach de “masculinidade”, Thiago Schutz. Ela viralizou na internet com uma paródia que ironizava as ideias disseminadas por grupos ‘Redpill’ - formado por homem que se opõem ao “sistema que favorece as mulheres” como um caminho para o resgate de sua masculinidade. Ela satirizou um vídeo em que o homem afirma que não deve ceder a vontade de uma mulher que sugere cerveja em um encontro. Na história do coach, ele disse que preferia beber ‘Campari’ e que o homem não pode ser flexível sobre seus gostos.

Schutz é dono do perfil “Manual Red Pill”, página do Instagram, em que possui centenas de postagens que estimulam o controle masculino em torno de um comportamento hostil contra as mulheres.

Na justificativa do projeto, é afirmado que grupos misóginos usufruem das facilidades dos meios de comunicação em redes sociais para ganhar dinheiro com venda de cursos e palestras para que esse discurso de ódio e aversão ao gênero feminino tenha um alcance cada vez maior, gerando a cada nova venda, aumento de poder aquisitivo e financeiro, que por consequência, maximiza a capacidade de disseminação da misoginia no Brasil.

Este caso, e tantas outras notícias diárias sobre feminicídio, fizeram com que a deputada pudesse propor a lei que criminaliza a misoginia. Segundo ela, ‘educar’ homens adultos sobre o tratamento respeitoso com as mulheres pode ser difícil e, por isso, existiria a punição, contudo, ainda há chances de ensinar como homens adolescentes devem lidar com o sexo oposto.

“Às vezes, pais e mães não têm o controle exato do que o filho está fazendo na internet. E esses grupos machistas estão cada vez mais presentes. Seu filho pode estar aprendendo a ser machista ali, vendo que ‘é legal ser machista’... Ainda dá tempo de falar para esse jovem e educar o seu caráter sobre isso”, disse Sivye.

Questionada sobre a expectativa de aprovação da matéria, visto que a bancada feminina na Câmara dos Deputados é de apenas 18% (das 513 cadeiras, somente 91 são ocupadas por mulheres), Silvye acredita que irá “avançar bastante”. “Nós vamos fazer várias audiências públicas para discutir sobre o tema e casos específicos que estejam relacionados. Mesmo aqueles constrangidos pela pauta, mesmos os machistas, vão pensar duas vezes ao ver que se não fizermos nada, seu filho poderá se tornar um machista. E ninguém quer um filho assim”, falou.

Segundo o projeto, combater a misoginia é uma questão de segurança pública, e “é urgente a tipificação e criminalização de condutas discriminatórias ou preconceituosas contra mulheres por razões da condição de sexo feminino”. O texto passará ainda pela Comissão da Mulher. Se aprovado, seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois votação em plenário.

Saiba mais:

- Injuriar a mulher, em prática misógina, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão da condição de sexo feminino: reclusão de dois a cinco anos, e multa;

- Impedir, negar ou obstar emprego ou promoção funcional em decorrência de condutas misóginas: reclusão de dois a cinco anos;

- Recusar ou impedir a mulher, acesso a estabelecimentos, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador, exclusivamente por sua condição do sexo feminino: reclusão de um a três anos;

- Aquele que for condenado por misoginia: perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a suspensão do funcionamento de estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.