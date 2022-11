A pedido do prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes (UB), o deputado estadual Helio de Sousa (PSDB) apresentará emenda ao projeto que cria a contribuição sobre produtos agropecuários em Goiás para estabelecer repasse de 25% da arrecadação aos municípios. O parlamentar afirma que, se o principal argumento do governo é de que houve queda da arrecadação com ICMS dos combustíveis, as prefeituras, que recebem um porcentual do imposto, também devem ser beneficiadas.

A ordem no governo até o momento é de que não seja acatada nenhuma emenda da oposição. A sede da Assembleia Legislativa de Goiás amanheceu cercada de viaturas da Polícia Militar e uma das ruas de acesso à Casa foi fechada no final da manhã desta quarta-feira (16), para conter manifestações convocadas por oposicionistas.

Apesar de serem contrários à contribuição, o prefeito e o deputado afirmam que buscam alternativas diante do cenário que aponta votos suficientes para o governo aprovar a matéria.

O presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSD), está reunido nesta manhã com representantes do setor produtivo na sala da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para discutir os projetos - um altera o Código Tributário do Estado, criando a contribuição, e outro institui o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) para destinação dos recursos. Como representante do agro, Lissauer já manifestou posição contrária, mas afirmou ao governador Ronaldo Caiado (UB), em reunião na terça-feira, que não dificultaria a tramitação.

Os produtores pressionam Lissauer para não inclui-los na pauta de votações. A previsão é que os projetos sejam aprovados nesta quarta-feira na Comissão Mista, em que houve pedidos de vista na semana passada, e sigam para o plenário. Com a inclusão de emendas, as matérias retornam à Comissão. O governo espera aprovar em primeira votação até esta quinta-feira (17).

