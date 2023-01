O deputado estadual Coronel Adailton (PRTB) informou ter exonerado, na manhã desta quarta-feira (11), o assessor comissionado Elias Francisco Bento, conhecido como Elias do Nana. O desligamento foi motivado pela ida de Elias aos atos terroristas em Brasília, ocorridos no último domingo (8). Na ocasião, o homem chegou a publicar imagens que o mostravam na área invadida na Esplanada.

Em nota divulgada, Adailton “reafirma seu compromisso com a democracia” e reforça que não compactua com qualquer ato de violência, vandalismo ou manifestação que resulte em depredação do patrimônio público”.

“Em nenhum momento esse servidor representou nosso gabinete neste ato ou qualquer outro dessa natureza. Sendo ele responsável por suas ações”, disse o parlamentar em relação a Elias, que recebia um salário de quase R$ 6 mil líquidos.

No vídeo divulgado pelo próprio Elias, ele aparece gritando: “Isso aí, gente, estamos invadindo! Vamos subir a rampa”, enquanto corre entre os demais terroristas. A reportagem não conseguiu localizar o agora ex-assessor. O espaço permanece aberto.

