O deputado federal delegado Waldir (UB) testou positivo para Covid-19 na manhã desta quinta-feira (26). O político afirmou que está sem sintomas, e pediu para que todos que estiveram com ele recentemente façam um exame para detecção do coronavírus.

Ao POPULAR, o deputado informou que realizou o teste na Câmara dos Deputados, depois que o prefeito de Águas Lindas, Dr. Lucas Antonietti - com quem teve contato recente – anunciou estar com Covid-19. “Cancelei todas as agendas, estou voltando para Goiânia para uma consulta médica e vou me recolher até que eu me recupere completamente”, explicou.

Leia também:

Vice-governador Lincoln Tejota testa positivo para Covid-19

Vereador Clécio Alves recebe alta após ser internado com dengue e Covid​

Taxa de positividade da Covid-19 dobra em Goiânia

Delegado Waldir disse ainda que participou das sessões da Câmara e da reunião do seu partido na quarta-feira (25), e fez um alerta sobre o aumento da propagação do coronavírus nos últimos dias. “Aconselho a todas as pessoas que voltem a usar as máscaras. Me parece que vem uma nova onda que pode até causar vítimas fatais”.

Agenda

Na quarta-feira (25), o deputado esteve ao lado do governador Ronaldo Caiado na entrega do Colégio Estadual Nazir Safatle, no Jardim Curitiba II, em Goiânia. O evento foi o primeiro com a presença do chefe do Executivo goiano após sua recuperação da Covid-19.

O parlamentar também participou, no mesmo dia, do evento para entrega dos cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia

Novos casos

Na terça-feira (24), o vice-governador, Lincoln Tejota (UB), também anunciou que testou positivo para Covid-19. Segundo ele, sua esposa Gabriela Tejota também foi diagnosticada com a doença.

“Após minha esposa, Gabriela Tejota, apresentar alguns sintomas gripais, testamos, nesta terça-feira (24), para Covid-19 e os resultados foram positivos. Não apresento sintomas, e ela está com leves. Estamos sob cuidados médicos e seguindo os protocolos”, escreveu em uma rede social.

O vereador Clécio Alves (Republicanos) chegou a ser internado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, após ser diagnosticado com Covid-19 e dengue. Segundo a assessoria, o parlamentar já retornou às atividades, mas de forma remota.

Aumento da taxa de positividade

Goiânia registrou um aumento na positividade da testagem ampliada para Covid-19. Na última semana de abril, ela estava em 11,8%. O número saltou para 22,2% na terceira semana de maio. A oferta e a procura também cresceram. Só nesta quarta-feira (25), foram feitos mais de 3 mil testes.