Política Deputado do PT e advogados pedem que PGR investigue contrato de Moro e acione Receita Pressionado, o ex-juiz revelou, na semana passada, que recebeu R$ 3,7 milhões da empresa, mas disse que nunca lidou diretamente com as empresas relacionadas à Lava Jato e que trabalhava no setor de compliance

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) e advogados ligados ao grupo Prerrogativas entraram com pedido na Procuradoria Geral da República (PGR) para que investigue contrato do ex-juiz Sergio Moro (Podemos) com a empresa de consultoria americana Alvarez & Marsal. "Está claro que o ex-juiz interveio no processo eleitoral e na sequência assumiu cargo no primeiro escalã...