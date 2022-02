Política Deputado estadual Iso Moreira é entubado Parlamentar está internado em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília

Internado em tratamento contra a Covid-19 há cinco dias no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o deputado estadual Iso Moreira (DEM), 74 anos, foi entubado nesta terça-feira (8). De acordo com o filho do deputado, Alessandro Moreira, Iso foi diagnosticado com a doença há cerca de duas semanas e era acompanhado por um médico em casa, na cidade Simolândia, no Nor...