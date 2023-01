Atualizada às 17h12 de 1°/1/2023

O deputado federal Elias Vaz (PSB) ingressou, no último sábado (31), com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) para apurar um suposto desvio de finalidade no uso de recursos públicos na viagem feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos, na última semana.

Vaz, que foi confirmado recentemente como o novo secretário de Assuntos Legislativos – pasta ligada ao Ministério da Justiça -, destacou ainda o valor gasto por Bolsonaro com o cartão corporativo, que ultrapassaria o valor de R$ 22,7 milhões em 2022.

Bolsonaro deixou o Brasil com destino aos EUA no último dia 30 de dezembro, a dois dias do fim de seu mandato. O ex-presidente, que tentou a reeleição, mas acabou derrotado pelo agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está hospedado na mansão do ex-lutador de MMA José Aldo Júnior em Orlando, estado norte-americano da Florida.

“Alguns dizem que foi uma fuga, outros que foi passeio. Para nós não importa a motivação particular, importa o uso irregular do dinheiro dos contribuintes sem apresentação de qualquer justificativa de interesse público que justifique essa viagem que é sabidamente caríssima, envolvendo estrutura dispendiosa”, argumentou Elias Vaz.

O futuro secretário ressaltou, ainda, que representação considera que a viagem “chama atenção, primeiro, por ter sido realizada menos de 48 horas antes do encerramento de seu mandato”, e, segundo, pela ausência de justificativa de interesse público.

Por fim, Vaz chama atenção para os gastos “que uma viagem como essa demanda, entre eles, avião da Força Aérea Brasileira (FAB), taxas aeroportuárias, comidas e bebidas dentro do avião, equipes de apoio e segurança (staff), diárias, hospedagens, transporte terrestre e outras despesas inerentes à viagem.”

Segundo o político, os gastos se somam aos já vultosos valores empregados pela Presidência da República em 2022, de acordo com dados do portal Transparência, de R$ 22,7 milhões do cartão corporativo; R$ 1,2 milhão em alimentação e bebidas dentro do avião presidencial e de R$ 6,9 milhões em diárias pagas aos militares que integraram as equipes de segurança nas viagens oficiais.

A reportagem entrou em contato com o TCU sobre o caso e aguarda retorno.