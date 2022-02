Política Deputado Francisco Jr testa positivo para Covid-19 A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar na manhã desta sexta-feira (18)

Após confirmar que um de seus filhos está com Covid-19, o deputado federal Francisco Júnior (PSD) também testou positivo para a doença. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar na manhã desta sexta-feira (18). De acordo com um comunicado, Francisco Júnior está com sintomas leves, como dores de cabeça e congestão nasal. Por conta da contaminação, o depu...