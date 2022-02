Política Deputado Iso Moreira é internado com Covid-19 Os exames apontaram 70% do pulmão comprometido

O deputado estadual Iso Moreira (DEM), 74, está internado no hospital Sírio-Libanês em Brasília, para tratamento da Covid-19. Segundo informações repassadas pela família a colegas da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), ele testou positivo no início da semana passada e estava com sintomas leves, mas sentiu falta de ar na quarta-feira, em Alvorada do Norte, e seguiu p...