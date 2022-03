Política Deputados anunciam filiações e desfiliações

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) sediou, nesta terça-feira (15), evento de filiação dos deputados Coronel Adailton e Wagner Neto ao PRTB. Os parlamentares aproveitam o momento de abertura da janela partidária para fazer as mudanças, com vistas à eleição deste ano. Eles têm até o dia 2 de abril para fazer as trocas. Adailton deixa o Progressistas e Neto deixa...