Política Deputados aprovam redução do ICMS sobre rações e suprimentos para gado em Goiás Projeto de lei visa diminuir o impacto sobre o valor final de produtos da pecuária, tais como carne, leite e outros, ao consumidor

O projeto de lei que reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as rações e suprimentos para gado foi aprovado em primeira votação, na sessão desta quinta-feira (1ª), da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A proposta é do deputado Talles Barreto (UB), que foi relator dos projetos de criação da taxa do agro e também o parlamentar que...