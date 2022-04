Política Deputados da base entregam ofício a Caiado em defesa de Lissauer para o Senado Em evento de inauguração da nova sede da Alego, presidente admite disputar e governador faz aceno positivo à proposta

Em evento de inauguração oficial da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, deputados da base entregaram ofício ao governador Ronaldo Caiado (UB) com a defesa do nome do presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSD), para a vaga ao Senado na chapa governista. O documento foi apresentado pelo deputado Amauri Ribeiro (UB), que pediu a palavra durante a solenidade. Caiado recebe...