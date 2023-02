Os 41 deputados estaduais goianos eleitos em 2022 tomaram posse nesta quarta-feira (1º). Os parlamentares terão mandato até 2026 e representam 17 partidos, sendo União Brasil (UB) e MDB as legendas com as maiores bancadas: têm seis cadeiras, cada. As duas siglas são presididas pelos governador e vice, Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, respectivamente.

Com presidência de Bruno Peixoto (UB), o parlamentar mais votado (obteve 73.692 votos), a sessão de posse contou com as presenças do governador e do vice, assim como dos presidentes dos órgãos autônomos do estado, prefeitos e vereadores.

Em seu discurso em nome dos deputados, Talles Barreto (UB) fez elogios a Caiado, à primeira-dama Gracinha e a Daniel. Ex-aliado do ex-governador Marconi Perillo, mas agora cotado para líder do governo Caiado, o deputado disse que o atual governador promoveu a “recuperação do estado em todos os seus aspectos e a revogação da velha política” e informou que a agenda da Assembleia também será voltada para o social, o combate à fome e à garantia de atendimento de saúde, pontos ressaltados por Caiado durante a campanha.

Veja quem são os 41 deputados estaduais:

Alessandro Moreira (PP)

Amauri Ribeiro (UB)

Amilton Filho (MDB)

Anderson Teodoro (Avante)

André do Premium (Avante)

Antônio Gomide (PT)

Bia de Lima (PT)

Bruno Peixoto (UB)

Cairo Salim (PSD)

Charles Bento (MDB)

Clécio Alves (Republicanos)

Coronel Adailton (PRTB)

Cristiano Galindo (Solidariedade)

Delegado Eduardo Prado (PL)

Dr. José Machado (PSDB)

Dra. Zeli (PRTB)

Fred Rodrigues (DC)

George Morais (PDT)

Gugu Nader (Agir)

Gustavo Sebba (PSDB)

Henrique César (PSC)

Issy Quinan (MDB)

Jamil Calife (PP)

Júlio Pina (PRTB)

Karlos Cabral (PSB)

Lincoln Tejota (UB)

Lineu Olímpio (MDB)

Lucas Calil (MDB)

Lucas do Vale (MDB)

Major Araújo (PL)

Mauro Rubem (PT)

Paulo Cezar Martins (PL)

Renato de Castro (UB)

Ricardo Quirino (Republicanos)

Rosângela Rezende (Agir)

Talles Barreto (UB)

Veter Martins (Patriota)

Virmondes Cruvinel (UB)

Vívian Naves (PP)

Wagner Neto (PRTB)

Wilde Cambão (PSD)