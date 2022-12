Política Deputados estaduais vão ganhar 11 vezes mais do que a renda média dos goianos Os deputados estaduais recebem, atualmente, R$ 25,3 mil, o que já é 9,5 vezes maior que a média salarial do trabalhador goiano

Com o aumento de seus salários, aprovado em primeira votação por eles próprios nesta terça-feira (27), os deputados estaduais vão passar a ganhar, já em janeiro, mais de 11 vezes o valor médio do rendimento dos trabalhadores de Goiás. A comparação do POPULAR leva em conta os R$ 29,4 mil que os parlamentares terão de vencimentos a partir do primeiro mês de 2023 e...