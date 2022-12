Política Deputados federais eleitos do União Brasil querem manter independência Com parte do partido a caminho da base do presidente eleito, goianos que estarão no próximo mandato querem manter posições de independência ou oposição

Com parte do União Brasil (UB) a caminho da base do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deputados federais de Goiás filiados à sigla que estarão no próximo mandato querem manter posições de independência ou oposição. Zacharias Calil (UB) diz que pediu licença para ser oposição e Silvye Alves (UB) quer independência nas votações. Deputada federal ele...