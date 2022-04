Política Deputados priorizam verbas para divulgação 32,7% dos R$ 35,5 mil por mês a que cada goiano tem direito na Câmara Federal foram destinados a divulgar ações no 1º trimestre deste ano, 10% a mais que em 2021

A maior fatia da cota parlamentar dos deputados federais por Goiás foi destinada a despesas com divulgação da atividade parlamentar, durante o primeiro trimestre de 2022, ano de eleições. Foram 32,7% da soma do recurso a que cada deputado tem direito destinados a esse tipo de despesa, de acordo com o portal da transparência da Câmara dos Deputados. O custo foi 9,84% maior...