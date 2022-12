Política Desembargador Vicente Lopes toma posse no TJ-GO Em função do recesso do Judiciário, o presidente decidiu realizar a posse administrativa nesta manhã, ficando a posse solene para data futura

O desembargador Vicente Lopes tomou posse, na manhã desta sexta-feira (8), no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Em função do recesso do Judiciário, o presidente decidiu realizar a posse administrativa nesta manhã, ficando a posse solene para data futura. Vicente Lopes integrava o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) como juiz titular. Na sessão plenária, ele in...