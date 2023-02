Política Desrespeito ao princípio de economicidade é apontado

O pagamento de ajuda de custo a parlamentares para despesas com mudança e transporte é visto por especialistas como desrespeito ao princípio da economicidade (tem relação com a busca pelo melhor resultado possível no uso de determinado recurso). “É pura e simplesmente um privilégio a mais que os parlamentares concedem a si próprios sem sequer precisar prestar contas ...