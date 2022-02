Política Detran gastou R$ 3,4 mi com diárias Entre as pastas do Executivo, departamento teve a maior despesa do tipo em 2021; a Goinfra foi o 2º órgão no ranking, com R$ 3,1 milhões gastos no ano passado em viagens

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi o órgão do governo de Goiás que teve maior despesa com diárias pagas a servidores em 2021. A pasta gastou R$ 3,4 milhões com viagens de 509 funcionários. Em todo o Executivo, o custo foi de R$ 18,5 milhões para 6.917 pessoas. As informações constam no Portal da Transparência do governo de Goiás.Na lista de despesa por órgão, o 2º l...