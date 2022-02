O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi o órgão do governo de Goiás que teve maior despesa com diárias pagas a servidores em 2021. A pasta gastou R$ 3,4 milhões com viagens de 509 funcionários. Em todo o Executivo, o custo foi de R$ 18,5 milhões para 6.917 pessoas. As informações constam no Portal da Transparência do governo de Goiás.

Na lista de despesa por órgão, o 2º lugar é da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que registrou gasto de R$ 3,1 milhões no ano passado com viagens de 322 servidores.

Em seguida, está a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que teve despesa de R$ 2,1 milhões com diárias de 1.613 pessoas. De acordo com o Portal da Transparência, o órgão que teve o menor gasto desse tipo foi a Secretaria de Estado da Casa Civil, que pagou R$ 160 a dois funcionários (há casos de desconto de vale-alimentação e quando não há pernoite).

As diárias são pagas aos servidores que precisam viajar a trabalho e são usadas para indenizar despesas com hospedagem, alimentação e transporte. O decreto nº 9.733/2020, que regulamenta o tema, determina que, sempre que for possível, a administração deve disponibilizar meios para o deslocamento.

Reportagem publicada pelo POPULAR mostrou que, no início deste ano, o governador Ronaldo Caiado (DEM) elevou em 42% as diárias dos servidores. O pagamento por viagens dentro de Goiás aumentou de R$ 160 para R$ 230. Os deslocamentos para o Distrito Federal e outros estados passou de R$ 320 para R$ 450. O decreto com os novos valores foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 28 de janeiro.

Na época, a Secretaria de Estado da Economia informou que o reajuste foi necessário porque a última alteração nos valores havia ocorrido em 2010. No entanto, naquele ano, as diárias previstas em decreto do então governador Alcides Rodrigues (era do PP, hoje está no Patriota) eram de R$ 20 a R$ 160, pagas de acordo com o destino e o tempo que o servidor passava em viagem. Em 2012, o então governador Marconi Perillo (PSDB) alterou as diárias para os valores de R$ 160 (dentro de Goiás) e R$ 320 (outros estados e DF).

Destino

Em nota, o Detran informou que os valores pagos com diárias na pasta são referentes às bancas examinadoras de trânsito, à execução do programa Sinaliza Goiás e às atividades de fiscalização e educação das Baladas Responsável e Educativa. O órgão argumentou que as bancas examinadoras são realizadas por servidores lotados na capital que, organizados em equipes, são disponibilizados pelo Detran para a realização das demandas nos municípios onde não há banca fixa. O órgão disse que desde o início da gestão tem se empenhado para reduzir gastos.

De acordo com o departamento, as bancas examinadoras são realizadas pelos próprios servidores do órgão desde 2019, após extinção de contrato com a Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ainda segundo o Detran, a medida levou à economia de R$ 14 milhões por ano, verba que era repassada à instituição. O órgão destacou que o valor das diárias das bancas teve acréscimo em 2021 na comparação com 2020 para atender a demanda represada por causa da pandemia. As despesas foram de R$ 1,6 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente.

O Detran também destacou o serviço prestado pelo Sinaliza Goiás, com quatro frentes simultâneas de trabalho que envolvem a execução e fiscalização dos trabalhos de sinalização das ruas de 127 municípios goianos.

Questionada sobre quais motivos levam à despesa geral de R$ 3,1 milhões com diárias, a Goinfra respondeu, também por nota, com informações relacionadas à atuação da agência no estado. O texto diz que a autarquia é responsável pelo monitoramento, fiscalização e execução de obras em toda a malha viária estadual, que somam 21 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e não pavimentadas.

A nota também destacou que fazem parte de suas funções a “construção e manutenção de obras em prédios públicos nos 246 municípios goianos, incluindo os 28 aeródromos estaduais, além da administração da faixa de domínio, do controle de tráfego, dentre outras atividades relacionadas aos fins da agência”.

Educação

Já a Seduc respondeu que tem 39 mil servidores, que estão lotados na sede da pasta, em 1.019 escolas e 40 coordenações regionais de educação. De acordo com a secretaria, a maioria das viagens dos seus servidores consiste em visitas a estas unidades com o objetivo de realizar vistoria de obras, levantamento topográfico para elaboração de projetos de infraestrutura, cabeamento de rede, manutenção de computadores e instalação de laboratórios de informática. Há viagens também para reparos emergenciais, regularização de terrenos e para fiscalização das obras.

A Seduc informou ainda que os departamentos que mais enviam servidores a outros municípios são as superintendências de Infraestrutura e a de Tecnologia. “A secretaria é responsável por fazer acompanhamento pedagógico de todas as unidades escolares e acompanhar a merenda escolar em mais de mil escolas nos 246 municípios de Goiás.”

Governador

De acordo com o estado, o governador Ronaldo Caiado (DEM) não recebe diárias por causa de suas viagens. A reportagem também perguntou a quantidade e custos dos deslocamentos do chefe do Executivo em 2021. No entanto, o estado respondeu que o prazo – entre 13h40 e 19h desta sexta-feira (11) – não foi suficiente para fazer o levantamento.