Política Dez deputados federais goianos assinam pedido para criar CPI contra o STF e o TSE Proposta de Marcel Van Hattem é para que sejam investigados supostos abusos de autoridade

Dez deputados federais por Goiás assinaram o requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostos atos de abuso de autoridade por parte de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Com o apelido de CPI “dos abusos do Judiciário”, ela foi apresentada pelo deputado Marcel van Hattem (Nov...